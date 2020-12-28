أبرز الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن عملية مجسم للملك سيفاكس التي أشرف على تدشينه اليوم الإثنين بولاية عين تموشنت يندرج ضمن التزام الدولة لإعادة الاعتبار وللتعريف بالشخصيات التاريخية.

وأكد عصاد أن تقاسمه هذه اللحظة لتدشين مجسم للملك سيفاكس ببني صاف بالتنسيق مع السلطات الولائية هو تأكيد على التزام الدولة بمرافقة المشروع الوطني الهادف إلى إعادة الاعتبار والتعريف بالشخصيات التاريخية التي ترمز إلى التاريخ العريق للجزائر.

وأضاف أن العملية هي أيضا تجسيد لإحدى توصيات الملتقى الدولي الذي نظم بولاية عين تموشنت شهر سبتمبر 2018 تحت عنوان "مملكة المازيسيل ...سيفاكس ومؤتمر سيقا 206 قبل الميلاد" بمشاركة نخبة من علماء التاريخ وعلم الآثار الذين قدموا من مختلف أرجاء الوطن ومن الخارج.

كما ذكر بالجهات التي رافقت المحافظة السامية للأمازيغية في مجال الاهتمام أكثر بالحقبة النوميدية في الجامعة وفي الأوساط المدرسية وأيضا من خلال التوعية التي تقوم بها مختلف وسائل الاتصال منها التي رافقت جهود ذات الهيئة الخاصة بهذه الحقبة وبعض الأعمال الأخرى.