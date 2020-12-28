انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره البولندي بنتيجة 21-24 الشوط الأول:( 11-11)، في مباراة جمعت بينهما اليوم الاثنين بجاستريزبي، ضمن دورة ودية تدخل في إطار تحضيرات "الخُضر" لبطولة العالم-2021 بمصر (13-31 جانفي).

وتعد هذه الخاسرة الثانية تواليا للجزائر في دورة بولندا الودية، فخلال الجولة الأولى، أمس الأحد، انهزم رفاق القائد مسعود بركوس، ضد منتخب روسيا بنتيجة 24-30.

ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 أيام ببولندا، ضمن تربص ما قبل المونديال حيث فاز على بولندا بواقع 26-23، قبل أن ينهزم أمام نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الأولين الوديتين، اللتين خاضهما يومي 21 و 22 ديسمبر.

ويواصل أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، فترتهم الإعدادية لبطولة العالم2021، بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) بداية من 6 جانفي 2021، والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 جانفي.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال وايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل مواجهة ايسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).