كشفت عدة تقارير إعلامية عن رغبة بيكيه للترشح لانتخابات النادي الكتالوني التي ستجري في الـ28 من جانفي القادم لتحديد هوية خليفة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن بيكيه يعلم صعوبة تعافيه بشكل جيد من إصابته الحالية دون جراحة، والتي قرر عدم الخضوع لها رغم توصية الأطباء.



بيكيه يعلم أن مركزه كقلب دفاع سيشغله كل من رونالد أراوخو و إريك غارسيا، وأن دوره حان لمساعدة النادي من موقع آخر في الإدارة.



وأوضحت الصحيفة أن بيكيه سيحافظ على مركزه كلاعب بشكل شرفي لدعم اللاعبين الشباب من غرفة تبديل الملابس، رغم أن القانون يمنع ترشح اللاعبين الناشطين للرئاسة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بيكيه بالفعل طلب من برشلونة جمع 65 ألف صوت يحتاجها لدخول الانتخابات بشكل رسمي، وطلب من الرئيس الحالي للنادي تغيير صفته من لاعب، والحصول على منصب مختلف يسمح له بالترشح.