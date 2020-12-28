أدى ارتطام آلة من الحجم الكبير كانت على متن شاحنة ذات مقطورة بالممر العلوي الخاص بالراجلين على الطريق الوطني رقم 16 ببلدية البوني (عنابة) إلى انهيار هذه المنشأة وإصابة امرأتين الأولى بجروح فيما تعاني الأخرى من آثار الصدمة، حسب ما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وقد وقع الحادث حوالي الساعة الثالثة زوالا حينما بلغت الشاحنة التي كانت قادمة من ميناء عنابة محملة بآلة من الحجم الكبير بعلو إجمالي يبلغ 5 أمتار و10 سنتيمترات، الممر العلوي على ارتفاع 4 أمتار و80 سنتيمترا، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات بعين المكان لامرأتين تبلغان من العمر43 و22 سنة الأولى تلقت آلة حادة على مستوى الجسم وتعاني من جروح فيما تعاني الأخرى من آثار الصدمة تم نقلهما إلى مستشفى الحجار، كما تمت الإشارة إليه .

وأدى هذا الحادث إلى عرقلة حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 16 الذي يربط ولاية عنابة بسوق أهراس كما يربط بلديات البوني والحجار وسيدي عمار بعاصمة الولاية .

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث بدقة.