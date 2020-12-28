كشف اليوم عبدالمجيد غلياوي المدير الولائي لوحدة الجزائرية للمياه المدية على هامش ندوة صحفية مصغرة عقدت بمقر المؤسسة أنّ ديون وحدة المدية قد بلغت 91 مليار سنتيم لدى زبائنها حيث تدين لفئة الإستهلاك المنزلي بماقوامه 28 مليار سنتيم في حين بلغت ديون الوحدة لدى زبائنها من فئة البلديات والمؤسسات 63 مليار سنتيم وهو أمر من دون شك يقول المسؤول ذاته يؤثر على السير الحسن للمؤسسة ويعطل عمليات الصيانة التي تقوم بها المؤسسة وحتى على المشاريع التي تسعى الى تحسين توزيع المياه .



وقد وقعت اليوم مؤسسة الجزائرية للمياه ثلاث اتفاقيات مع ثلاث بلديات لتسييرها بدلا عن مصالح البلدية ، ويتعلق الامر بكل من بلديات بوشراحيل . بئر بن عابد . خمس جوامع ، يرتفع بذلك عدد البلديات المسيرة من طرف المؤسسة إلى 47 بلدية من أصل 64 فيما سيتم أخذ المؤسسة على عاتقها تسيير البلديات المتبقية والتي قوامها 17 بلدية في مخططاتها التسيييرية للعام الداخل.