تسبب نشوب حريق أمسية اليوم، بخزنة تجميع خيوط الانترنيت والهاتف بمدخل إحدى العمارات ذات التسع طوابق بحي 800 مسكن عدل إلى انتشار دخان كيف وإصابة الساكنة بهلع وخوف كبير ما أدى إلى تدافعهم من أجل الخروج مما خلف إصابة سبعة أشخاص باختناق بينهم رضيعين .



وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالإعلام و الإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإنه على الساعة 20 سا 07 د تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140 مدعم بالوحدة الرئيسية من أجل حريق داخل خزانة تجميع خيوط الانترنيت و الهاتف بمدخل العمارة بحي 800 مسكن عدل مما تسبب في دخان كثيف داخل العمارة خاصة الطوابق العلوية.



خلف الحادث 7 مختنقين من بينهم رضيعين تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة كما تم إخماد الحريق من طرف عناصر الحماية المدنية و تهوية العمارة بفتح النوافذ و الشرفات، هذا وقد حل رئيس الوحدة الرئيسية في عين المكان للوقوف على استقرار الوضع.