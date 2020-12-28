تسبب نشوب حريق أمسية اليوم، بخزنة تجميع خيوط الأنترنت والهاتف بمدخل إحدى العمارات ذات التسع طوابق بحي 800 مسكن عدل إلى انتشار دخان كثيف وإصابة الساكنة بهلع وخوف كبير ما أدى إلى تدافعهم من أجل الخروج مما خلف إصابة سبعة أشخاص باختناق بينهم رضيعين .



وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإنه على الساعة 20 سا 07 د تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140 مدعم بالوحدة الرئيسية من أجل حريق داخل خزانة تجميع خيوط الأنترنت والهاتف بمدخل العمارة بحي 800 مسكن عدل مما تسبب في دخان كثيف داخل العمارة خاصة الطوابق العلوية.



خلف الحادث 7 مختنقين من بينهم رضيعين تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة كما تم إخماد الحريق من طرف عناصر الحماية المدنية وتهوية العمارة بفتح النوافذ والشرفات، هذا وقد حل رئيس الوحدة الرئيسية في عين المكان للوقوف على استقرار الوضع.