إنطلقت اليوم الإثنين من الجزائر العاصمة قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري تحتوي على ما يقارب 60 طنا من المساعدات موجهة لفائدة العائلات المعوزة بمنطقة تين زواتين الحدودية بولاية تمنراست.



وخلال إعطائها إشارة إنطلاق القافلة، أوضحت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن هذه القافلة التي تحتوي على ما يقارب 60 طنا من المساعدات تندرج في إطار “إستراتيجية الهلال الذي يركز في مواجهته لوباء كورونا على المناطق النائية والحدودية ومناطق الظل”.



وأبرزت ذات المسؤولة أن هذه المساعدات التي تتكون من مواد غذائية وأفرشة وأغطية ومواد تنظيف،جاءت بفضل تبرعات المانحين، مشيرة إلى أن الهدف من توجيه المساعدات للعائلات القاطنة بهذه المناطق هو “تدعيم التلاحم الاجتماعي”.



وذكرت أن وصول هذه القافلة إلى منطقة تين زواتين يكون بمرافقة الجيش الوطني الشعبي وهذا لضمان الأمن ووصول هذه المساعدات إلى أصحابها.



وبالمناسبة، دعت المانحين إلى مواصلة العملية التضامنية من خلال المساهمة بالمواد الغذائية والأفرشة والسخانات لتميكن هذه الفئات المعوزة من قضاء “شتاء دافئ”.