تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة والرياح القوية اليوم الثلاثاء على عدة ولايات في وسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الثاني برتقالي على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا غزيرة ستميز بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء، ولايات الشلف، الجزائر، تيبازة، بومرداس،عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، تيزي وزو، البويرة، غليزان ومستغانم

. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا

. أما ولايات تلمسان وعين تيموشنت ومستغام وغليزان فستشهد بداية من صبيحة هذا الثلاثاء، تواصل هبوب الرياح القوية إلى غاية الساعة السادسة مساء .