انتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الثلاثاء، قدور عتروس، مراسل "الخبر" من ولاية سوق أهراس.

الفقيد التحق بصفوف الجريدة منذ تسعينات القرن الماضي واختص، بالاضافة لمتابعة الأحداث والروبورتاجات الميدانية حول معاناة مواطني الجزائر العميقة في ولاية سوق أهراس، في معالجة المواضيع الاجتماعية بقلم مييز.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم الرئيس المدير العام، زهر الدين سماتي ورئيس التحرير، محمد بغالي، وكافة أسرة "الخبر" بأصدق التعازي لعائلة الزميل متضرعين إلى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.