أفادت مصالح أمن ولاية وهران، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، أن وفاة موقوف أمام مقر الأمن الحضري الرابع مساء الإثنين كانت نتيجة ضيق في التنفس، مشيرة إلى فتح تحقيق حول ملابسات الواقعة.

وحسب بيان ذات المصالح ، فقد أوقفت مصالح الأمن الحضري الرابع بوهران، يوم الإثنين في حدود الساعة 19و15د مساء، كل من المدعو( ش.ل) البالغ من العمر 38 سنة، والمدعو (ب.ج) البالغ من العمر 42 سنة، المشتبه فيهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد اقتيادهما لمقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيق، وبالتحديد عند المدخل الخارجي للمقر أصيب المدعو( ش.ل ) بضيق في التنفس.

وعلى الفور تم الاتصال بمصالح الحماية المدنية ومصالح الإعانة الطبية الاستعجالية وبعد قدوم الطبيب أكد وفاة المشتبه فيه، وفقا لذات البيان.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تنقل إلى عين المكان رفقة الطبيب الشرعي لمعاينة الوقائع. وتم فتح تحقيق من طرف النيابة المختصة إقليميا لمعرفة ملابسات الحادث.