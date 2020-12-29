كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن نتائج الاستشارة الكتابية التي وجهت لأندية القسم الثاني من أجل اختيار نظام المنافسة الكروية المقرر انطلاقها في 12 فيفري القادم.

وحسب الفاف فإن 9 أندية من أصل 36 اختاروا الصيغة الأولى، فيما فضل 17 فريقا اللعب بالنظام الثاني فيما اعتبرت الفرق المتبقية أن الصيغة 3 هي الأحسن.

وبعد النتائج المتحصل عليها صادق المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على الخيار الثالث وهو اللعب بثلاث مجموعات من 12 ناديا لكل منهما. وستلعب المنافسة على النحو الآتي: المباريات ستجرى على مدار ثلاثة أيام من الأسبوع.

الفرق التي تحتل الصدارة في المجموعات الثلاث، تخوض بطولة مصغرة بنظام الذهاب على ملاعب محايدة ويصعد الأول والثاني إلى المحترف الأول. الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأخيرة في المجموعات الثلاث ستنزل إلى القسم الأدنى.

تحديد نهاية مرحلة الذهاب في 9 و10 من أفريل 2021 وتستأنف مرحلة العودة بعد أسبوع. تم تحديد آخر جولة بتاريخ 15 جوان. ستقام البطولة المصغرة في تواريخ 19 و 24 و 29 جوان ، لتحديد الأندية التي ستلعب في المحترف الأول.