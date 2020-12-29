تصدر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جرمان،عناوين مختلف الصحف الفرنسية التي تحدثت عن استضافة اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني، لحفلة ضخمة بالبرازيل التي تتواجد تحت وطأة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وكتب أسيلمو غويش، الصحفي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، أن مهاجم باريس سان جيرمان يستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطئ البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الماضي وتستمر حتى يوم رأس السنة الجديدة .

وكشف "غويش" أن نيمار، الذي أثار الجدل سابقا بسبب حفلاته الصاخبة، قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة من يقطنون بجواره.

ويزعم أن رجال الأمن في فيلا" نيمار" سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقع " الفيلا " الفاخرة لنيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبطا للطائرات المروحية، ملاعب رياضية، منتجعا صحيا وصونا، صالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة إلى أماكن لتناول الطعام.