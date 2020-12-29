أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت فجر اليوم الثلاثاء، شخصين تعرضا للاختناق بالغاز المنبعث من سيارة داخل مرآب، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى.

وحسب منشور لذات المصالح نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فإن أعوان الوحدة الرئيسية لولاية تيارت تدخلوا فجر اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد منتصف الليل وخمسا واربعين دقيقة على مستوى حي الشهداء من أجل حادث اختناق بالغاز المحروق المنبعث من سيارة داخل مرآب كان على متنها شخصان.

وأضافت الحماية المدنية إن المصابين اللذين يتراوح أعمارهما ما بين 27 و 29 سنة بدت عليهما أعراض الاختناق بهذا الغاز، حيث قدمت لهما الإسعافات في عين المكان و من ثم نقلهما إلى مستشفى يوسف دمرجي.