تمكنت عناصر أمن دائرة الرمشي التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 340 قرص مهلوس.

وأفاد بيان أمن دائرة الرمشي، أن العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها قيام مجموعة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة بترويج المؤثرات العقلية.

وعليه قامت قوات الشرطة بإعداد خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 340 قرص مهلوس متمثلة في 295 قرص من نوع بريغابالين، و45 قرص من نوع إكستازي، بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز إجراء جزائي في شأن القضية قدم المشتبه فيهم بموجبه أمام العدالة.