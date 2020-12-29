نظم صباح اليوم الثلاثاء، عمال مركب المنظفات الواقع بالطريق الوطني رقم127 ببلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة مسيرة انطلقت من باب المصنع وصولا إلى مقر الدائرة للمطالبة بالنظر في وضعية المركب ووضعيتهم المهنية التي تضاعفت مع غياب حلول واقعية.

وحسب تصريحات العمال لـ "الخبر"، فإن تأخر دفع الأجور بفترة فاقت الشهور عجل بخروجهم إلى الشارع، يضاف إليها وضعية المركب الذي يشهد خللا في التسيير من الإدارة العامة.

ودعا العمال والي ولاية البويرة ووزير الصناعة إلى النزول ميدانيا إلى المركب الذي كان في وقت سابق محج لكبرى الدول لاقتناء منتجاته في حين أضحى اليوم يشهد موتا بطيئا بسبب غياب الرقابة والمتابعة وعدم الاهتمام من طرف المعنيين بالأمر والقائمين على الاقتصاد المحلي والوطني .

وأكد العمال، أن المركب كان يشغل ما يقارب ألف عامل وتقلص عددهم ليصل إلى 200 عامل ما ترتب عنه تشريد عشرات العائلات .