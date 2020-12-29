تدخل أعوان الحماية المدنية لولاية البويرة بعد منتصف ليلة البارحة لإسعاف مصابين في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق ـ غرب وبالضبط في المنطقة المسماة وادي الرخام في اتجاه الجزائر العاصمة.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها أن المركز المتقدم 140 مدعم بالوحدة الرئيسية تدخل على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وثلاثا وأربعين دقيقة من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب اتجاه الجزائر بالمكان المسمى وادي الرخام ، الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة خلف ستة ( 6 ) مصابين كانوا على متن السيارة تتراوح أعمارهم بين 24 و 42 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة.

وأضاف ذات المصدر أن وحدة القطاع بجباحية تدخلت في حادثين على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب اتجاه الجزائر الحادث الأول على الساعة الثانية صباحا وخمسة عشر دقيقة بمخرج نفق عين شريكي يتمثل في اصطدام بين شاحنتين خلف مصابا واحدا يبلغ من العمر 30 سنة تم إسعافه و نقله إلى مستشفى الأخضرية أما الحادث الثاني فسجل أيضا بالطريق السيار شرق ـ غرب اتجاه الجزائر ببلدية جباحية على الساعة الثالثة صباحا وأربعا وعشرين دقيقة يتمثل في انحراف شاحنة خلف مصابا واحدا يبلغ من العمر 46 سنة له إصابات خطيرة تم إسعافه و نقله إلى مستشفى الأخضرية.

و تدخلت الوحدة الرئيسية على الساعة منتصف الليل وخمسا وخمسين دقيقة على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر في المكان المسمى "الصوندا" لأجل حادث سير تمثل في انحراف شاحنتين خلف مصابين (2) تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى البويرة .