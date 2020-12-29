سيكمل فريق اتحاد عنابة تحضيراته بالجزائر العاصمة، تحسبا لانطلاق منافسة القسم الثاني في 12 من فيفري القادم.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق مدينة بونة على الفايسبوك فإن أشبال المدرب بن شوية منتظرون اليوم بفندق " الأولمبيك " بدالي إبراهيم.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا المعسكر الإعدادي الذي سيدوم 15 يوما ،سيكون مخصصا للمواجهات الودية ، ويتواجد " الاتحاد " ضمن المجموعة الشرقية التي تضم العديد من الفرق والتي سبقت وأن لعبت في القسم الوطني الأول.

ويراهن " الهوليغانز " على صعود فريقهم هذا الموسم، خصوصا وأن النادي كان يضيع فرص عودته إلى مصاف الكبار خلال المواجهات الأخيرة أو بسبب المشاكل الناتجة عن الصرعات الشخصية.

من جهته رئيس اتحاد عنابة قال في وقت سابق بأن الفريق جاهز لأي صيغة سيتم اختيارها فالأمر المهم بالنسبة إليهم هو تحضير اللاعبين حتى يكونوا في مستوى تطلعات جماهيرهم العريضة.