فند مجمع "سيفيتال" المملوك لرجل الأعمال، يسعد ربراب، ما نشرته مجلة "فوربس" حول نمو ثروته خلال سنة 2020 بما يفوق ثلاثة ملايير دولار.

وكشف مصدر من المجمع "وعلى غرار كل الشركات عبر العالم، تضرر مجمع سيفيتال جراء الأزمة الصحية وتدابير الحجر التي تسببت في انخفاض معتبر في رقم أعماله وأرباحه هذه السنة وبهذا الصدد نفند بشكل قطعي الخبر الذي تم تداوله من قبل بعض المواقع الإلكترونية بشأن مكاسب سيفيتال سنة 2020. إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

وكانت المجلة المختصة في جرد نشاطات رجال الأعمال عبر العالم، أفادت في آخر إحصاء لها أن رجل الأعمال المالك لأكبر مجمع خاص في الجزائر، عرف ارتفاع رقم أعماله بثلاثة ملايير دولار.