احتضن نهاية الأسبوع الماضي ملعب 20 أوت ببشار تجمعات الانتقاء لمنطقة الجنوب الغربي من أجل تقييم اللاعبين الشباب لدى فئة أقل من 15 سنة، وتأتي هذه العملية في إطار تكوين نواة من اللاعبين من منطقة الجنوب الغربي لتشكيل منتخب وطني دون 15 سنة.

وجمع القائمون، ما يقارب 31 لاعبا خضعوا لفحص دقيق من قبل الطاقم الفني كما شارك في تأطير هذه العملية أعضاء المديرية الفنية الجهوية ببشار بقيادة أحمد عبود وكذلك المدراء الفنيين للولاية.

وحسبما جاء عبر موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم فإنه تم برمجة مباراتين وديتين بمشاركة الـ31 لاعبا ، مما سمح للجهاز الفني الوطني لأقل من 15 سنة بالاحتفاظ بثمانية (08) عناصر تحسبا للتجمع الوطني القادم و الذي سيقام لاحقا.