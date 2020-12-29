عينت اللجنة الفيدرالية للحكام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المعنيين بإدارة المباريات المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة ، وأوكلت مهمة إدارة المباريات على الشكل التالي :

شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة / حنصال- رحمون- لعقاب، مولودية الجزائر- شباب قسنطينة/ بوترعة - بن علي – حالم، شبيبة القبائل- جمعية عين مليلة/ سعيدي – حاج سعيد – ميراوي، نصر حسين داي- وفاق سطيف/ بوزرار- سالعونجي - قادم

وستلعب هذه المواجهات المتأخرة عن الجولة الأولى يومي 31 من ديسمبر و1 من جانفي.