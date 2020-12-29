كشف وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الثلاثاء، أن تجميد مؤسسات النقل بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 كبد قطاعه خسائر كبيرة.

وأوضح هاني في ندوة صحفية على هامش تدشين أول حاضنة في قطاع النقل، أن الخسائر التي تكبدتها شركات النقل قدرت بالنسبة لشركة الخطوط الجوية بـ 40 مليار دينار، أما بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري فقدرت الخسائر بـ 9 ملايير دينار.

وفي ذات السياق، أكد هاني أن فتح الحدود هو قرار ليس من صلاحيات دائرته الوزارية ويعود إلى السلطات العليا للبلاد.

أما بالنسبة لاستئناف النقل البري ما بين الولايات، شدد على أن الملف مرتبط بالوضعية الوبائية، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف النشاط عند التحكم في الوضع.