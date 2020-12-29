أعلنت أكاديمية الفنون الفرنسية، وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان، حيث فارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميا، الحياة صباح اليوم الثلاثاء في المستشفى الأمريكي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية، عن عمر ناهز 98 عاما.

يشار إلى أن كاردان الإيطالي المولد في عام 1922، من أبرز مصممي الأزياء العالميين، وصاحب الإمبراطورية الشهيرة التي افتتحت لها فروعاً في كثير من المدن حول العالم. ولم تقتصر نشاطات المصمم الراحل على عالم الأزياء، بل توسعت إلى مجالات أخرى.

اشتهر كاردان بأسلوبه المبتكر وتصميمات عصر الفضاء. وهو يفضل الأشكال الهندسية والزخارف، وغالبا ما يتجاهل شكل أنثى. و تخصص في الموضات للجنسين، وأحيانا التجريبية، وليست دائما عملية.

وقدم "فستان الفقاعة" في عام 1954، كما عين بيير كاردان سفير النوايا الحسنة لليونسكو في عام 1991.

وفى 16 أكتوبر 2009 تم ترشيح بيير كاردان سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو( انتقل كاردان إلى باريس في عام 1945، وهناك درس الهندسة المعمارية، وعمل مع جان باكين بعد الحرب، وعمل مع إلسا سشاباريل حتى أصبح رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947، ولكنه منع من العمل في بالينسياجا، أسس بيتا للأزياء خاص به في عام 1950، و بدأ حياته المهنية عندما صمم حوالي 30 زيا "لحزب القرن"، في حفلة تنكرية في قصر فينيسيا الشفاه في 3 سبتمبر 1951، التي استضافها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو، كما بدأ في تصميم الأزياء الراقية في عام 1953.

وكان كاردان أول مصمم ينتقل إلى اليابان باعتبارها سوقا للأزياء العالية عندما سافر إلى هناك في عام 1959.