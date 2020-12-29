أفادت وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الدفع الإلكتروني عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر عرفت تحسنا محسوسا خلال 2020، حيث نمت بمعدل 406 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

و جاء في البيان أن إجمالي عدد عمليات الدفع على الخط عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر من السنة الجارية،"بلغ 3.396.787 عملية، بمعدل نمو يقدر بـ 406 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية".

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يمثل 85.09 بالمائة من مجموع العمليات الإجمالية المسجلة في الجزائر خلال نفس الفترة، والتي بلغت 3.991.913 عملية.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة أن إجمالي المبالغ المالية المترتبة عن العمليات المنفذة عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر بلغ ما يفوق 2.7 مليار دينار جزائري، بمعدل نمو يتجاوز 155 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يمثل 57.75 بالمائة من المبالغ المالية الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني الإجمالية في الجزائر خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تأتي وفقا لإحصائيات مؤشرات الدفع الإلكتروني الصادرة عن تجمع النقد الآلي GIE MONETIQUE وهي الجهة المخولة بالإشراف على مراقبة وتسيير عمليات الدفع الآلي، وكذا الأرقام المرصودة لدى مؤسسة بريد الجزائر.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بان العمليات المنفذة في قطاع الاتصالات لوحده (اتصالات الجزائر، موبيليس، جيزي وأوريدو) تشكل نسبة 91.55 بالمائة ، ما يعادل 3.654.949 عملية. وحسب المصدر ذاته فإن هذه العمليات تمثلت في خدمات شحن الرصيد ودفع فواتير الهاتف واشتراكات الأنترنت.

من جانب آخر، بلغ إجمالي عدد عمليات الدفع المسجلة عن طريق نهائي الدفع الإلكتروني (TPE) لبريد الجزائر منذ مطلع سنة 2020 إلى غاية شهر نوفمبر من نفس السنة 187.482عملية بمعدل نمو يقدر بـ 720 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حسب نفس المصدر.