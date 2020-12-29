كشفت وسائل إعلام مغربية، أن الخطوط الملكية المغربية ستسير في الشهر المقبل رحلات مباشرة إلى الكيان الصهيوني ، بدايةً من 16 جانفي المقبل.

وقالت قناة i24 الصهيونية، نقلا عن موقع "كيوي" وهو موقع دولي لحجز الرحلات الدولية، يمكن شراء تذاكر رحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى تل أبيب في 21 جانفي، وتذاكر عودة إلى الدار البيضاء بداية من 24 جانفي .

وفي زيارة تأتي ضمن إطار اتفاق استئناف العلاقات المعلن بين المغرب والكيان الصهيوني يذكر أن المغرب والكيان الصهيوني، أعلنا في 10 ديسمبر الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.