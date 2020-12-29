دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى الإسراع في انجاز المقر الجديد للوزارة وتسليمه في الآجال المحددة أي مطلع السنة القادمة.

وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية للمقر الجديد للوزارة الكائن ببلدية المقرية أن أشغال انجاز هذا المقر فاقت نسبة 85 بالمائة، مشيرا إلى أن التأخر المسجل في الانجاز خلال الأشهر الماضية يعود إلى تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" التي أثرت، على حد تعبيره، على وتيرة الانجاز.

وقال الوزير بلمهدي إن قطاعه يسعى إلى انجاز ما تبقى من المشروع لتسليمه "ما بين الثلاثي الأول والثاني من 2021" من أجل السماح لحوالي 500 موظف من أداء عملهم ووظائفهم في "أريحية تامة".

وبخصوص إعادة فتح المدارس القرآنية التي أغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا، طمأن الوزير بأن هذه الفضاءات العلمية والمعرفية والأخلاقية سيعاد فتحها ريثما يتم اعتماد البروتوكول الصحي الخاص بها الذي عرض على اللحنة العلمية مؤخرا.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن جل المعاهد التكوينية التابعة لقطاعه عرفت عودة الطلبة لمزاولة الدراسة، بالرغم من أنها كانت تواصل التدريس عن بعد ولم تتوقف عن مهامها وقامت أيضا بتنظيم امتحانات لفائدة الطلبة.

وذكر بلمهدي في نفس الوقت باستعداد القطاع لتنظيم المسابقة الشفوية لاختيار منتدبين من الأئمة من أجل إرسالهم إلى فرنسا.

وبعد أن ذكر بأنه تم لحد الآن إعادة فتح أكثر من 14200 مسجد على المستوى الوطني، قال الوزير بأن فتح جامع الجزائر الأعظم للصلاة سيتم "بعد توفير كل الظروف الوقائية الملائمة لذلك حفاظا على صحة المواطنين".