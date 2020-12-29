كشفت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه إلى إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا ، بسبب التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية فإنه تم عقد اجتماع جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل.

سيتم تحويل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ 20 لاعبًا في جائزة عام 2021.. ووفق المصدر ذاته.