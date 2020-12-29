ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي.

وارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 1.4 بالمائة إلى 51.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.4 بالمائة إلى 48.29 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا للوساطة المالية "يبدو أن النفط مدعوم بإقرار قانون التحفيز الأمريكي والتمويل الحكومي الشامل".

ويترقب السوق اجتماعا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+"،في الرابع من جانفي المقبل. وتعمل "أوبك+" على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في جانفي المقبل. وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير.