تمكن عناصر فصيلة الأمن والتدخل بعين مليلة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من حجز 1445 خرطوشة من الصنف الخامس، حسبما علم اليوم الثلاثاء من ذات السلك الأمني.

وأفاد ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية بناء على معلومات واردة إلى عناصر الدرك تفيد بوجود مركبة مشبوهة بحي الصوالحية بمدينة عين مليلة يحتمل أن تكون بداخلها كمية من الخراطيش.

وبعد وضع كمين وتوقيف المركبة تم تفتيشها ليتم العثور بداخلها على 995 خرطوشة عيار 16 ملم بالإضافة إلى 450 خرطوشة أخرى من عيار 12 ملم، وفقا لذات المصدر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه في القضية وتقديمه أمام محكمة عين مليلة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.