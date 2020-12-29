انتفض اليوم الثلاثاء، سكان قرية رأس الجدر ببلدية البسباس وأقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 46 ب المؤدي إلى مدن الجنوب كورڨلة وحاسي مسعود والوادي بالحجارة و اطر العجلات المطاطية المشتعلة الأمر الذي عطل حركة المرور في هذا الطريق الحيوي وذلك احتجاجا على توقف حافلة النقل المدرسي .

واستنادا إلى تصريحات عدد من الأولياء فإن أبناءهم لم يذهبوا إلى مقاعد الدراسة منذ يومين بسبب عدم توفر حافلة النقل التي تنقلهم إلى أولاد جلال حيث اعتادوا يوميا الخروج في حدود الساعة الخامسة والعودة مساء بعد قطع حوالي 40 كلم ذهابا وإيابا .

وفي السياق قال من تحدث إلينا أن معضلة النقل لم تعرف طريقها إلى الحل بل ضاعفت من معاناة أبنائهم . وتساءل هؤلاء أين مشروع المتوسطة الذي علقت عليه أمالا كبيرة لإنهاء هذا الكابوس.