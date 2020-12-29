أعلن اليوم أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن فسخ عقد مهاجمه الدولي دييغو كوستا، الذي ينتهي في جوان 2021.

وقال " الروخي بلانكوس" في بيان : "توصل أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا إلى اتفاق من أجل إنهاء عقد المهاجم الذي كان ينتهي في 30 جوان 2021، بعدما طلب المهاجم قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة ثم وقّع الثلاثاء إنهاء عقده."

وسرد أتلتيكو في بيانه مسيرة ابن الـ32 عاماً في النادي، قائلاً "وصل إلى نادينا عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره وخاض المهاجم 215 مباراة رسمية خلال مرحلتين، وسجل 83 هدفاً مع 36 تمريرة حاسمة ".