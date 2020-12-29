جددت إدارة نصر حسين داي ثقتها في مدرب الفريق نذير لكناوي الذي لم يذق فريقه طعم الفوز منذ انطلاق الموسم.

وقال المدير الرياضي للملاحة شعبان مرزقان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية : "لكناوي لا يزال في منصبه وهو يحظى بالثقة الكاملة من قبل الإدارة."

مضيفا:" لدينا مجموعة جيدة، لكن الظروف الحالية حالت دون تمكنها من تحقيق نتائج ايجابية، حقيقة نحن متأسفون لهذا الوضع، لكنني متأكد أن الأمور ستتحسن قريبا، لكناوي وطاقمه سيجدون حتما الطريقة المناسبة لتصحيح هذه الوضعية ".

موضحا أن تداعيات فيروس كورونا وضعت المجموعة في مواقف صعبة، فالمدرب لم يتوفر على تعداده الكامل لحدّ الآن، الأمر الذي عقد نوعا ما من مهمته في اختيار التشكيلة.