توفي اليوم شخصان اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون ببلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الملح تدخلت اليوم الثلاثاء على الساعة منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة (15:12) في حي رأس العين ببلدية عين الملح من أجل حادث تسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة خلف وفاة رجلين يبلغان من العمر 83 و 33 سنة وامرأة فاقدة للوعي تبلغ من العمر 91 سنة وهم من عائلة واحدة تم نقلهم إلى مستشفى عين الملح.

وأضاف ذات المصدر أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمسيلة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة (48: 22) بحي 600 مسكن من أجل إسعاف ثلاثة أشخاص لهم ضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى المسيلة .