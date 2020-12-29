قضت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعاقبة المدعو ( خ- ق 60 سنة ) بعشرين سنة سجنا نافذا بعد متابعته بجناية حيازة ونقل وشحن عن طريق العبور وشراء قصد البيع مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى جنحة تزوير وثيقة رسمية .

كما أدانت المحكمة شريكيه الآخرين في نفس القضية وهما المسمى ( ب-م 50 سنة ) و ( ص -ح 29) بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما لتورطهما في جناية حيازة ونقل وشحن عن طريق العبور مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة إلى جانب مصادرة كافة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المدانين الثلاثة.

ووفقا لقرار الإحالة القضائية فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر فبراير 2017 إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن بولاية الوادي حول نشاط جماعة إجرامية منظمة في مجال تجارة المخدرات، حيث سمحت التحريات بضبط ببلدية البياضة بذات الولاية 10 كلغ من الكيف المعالج التي ثبت أنها أرسلت من مدينة المشرية (ولاية النعامة) من طرف أحد الأشخاص إلى المسمى ( خ-ق ) الذي له سوابق في تجارة المخدرات.

كما جرى في شهر نوفمبر من نفس السنة توقيف شاحنة بمدينة بشار كان يقودها المدعو ( ب -م) حيث و بعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت ب 100 كلغ .

و كشف المقبوض عليه (ب-م) عن تورط شريكين آخرين له في هذه القضية وهما كل من المدعو ( خ-ق ) و ( ص-ح) اللذين ألقي القبض عليهما لاحقا بمدينة وهران و كانا على متن سيارة سياحية التي سمحت عملية تفتيشها بالعثور على رخصة سياقة مزورة بعد قيام ( خ-ق) بنزع صورة صاحبها وإحلال صورته الشخصية محلها.

و كان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته بشأن هذه القضية أن الوقائع المسندة إلى المتورطين فيها ثابتة في حقهم ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل واحد منهم.