نظم صباح اليوم عدد من مكتتبي "عدل"، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الجهوية تنديدا بما أسموه "الوعود الكاذبة" للوزارة الوصية وذلك بسبب عدم اتضاح الأمور فيما يخص استلام شهادات التخصيص لكل من مشروعي إقامة النسيم وعين بسام.

تجمع العشرات المكتتبين أمام مقر وكالة "عدل" صباح اليوم رافعين شعارات كتب عليها " لا للوعود الكاذبة" و"يا تبون السكن متى يكون، نحن غاضبون" و"يا تبون مستفيدو البويرة متذمرون"، مطالبين بإيجاد حلول سريعة.

وتحدث ممثلون عن المكتتبين المحتجين لـ" الخبر" أن سبب الاحتجاج راجع إلى غياب الجدية في تسليم شهادات التخصيص بالمشروع القريب من إقامة النسيم الذي بلغت الأشغال به الـ70 بالمئة وكذلك التحقيق والشفافية في توزيع حصة بلدية عين بسام.

ذات المحتجين أكدوا على أنهم انتظموا في جمعية معتمدة غير أن جميع مراسلاتهم لم يتم الرد عليها.