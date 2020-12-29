يواصل منحى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في الجزائر منحاه التنازلي، وفق آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 357 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يبين التحسن المسجل في الحالة الوبائية خلال ديسمبر الحالي، حيث تراجع عدد الحالات المسجلة من حوالي الألف في بداية الشهر إلى مادون الـ400 حالة منذ بداية هذا الأسبوع ( 392 إصابة أول أمس الأحد، 382 إصابة أمس الإثنين).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر نهاية شهر فيفري الماضي إلى 98988 حالة.

كما أعلن نفس المتحدث تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2745 حالة.

وأشار الدكتور فورار أن 336 مريضا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 66214 حالة.