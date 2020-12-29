يقوم السفير الفرنسي بالجزائر فرنسو اغوييت هاته الأيام بزيارة سياحية الى منطقة تمنطيط بولاية أدرار.

ويرافق السفير الفرنسي في هده الزيارة الغير معلنة حرمه وعدد من أفراد أسرته، الى جانب محافظ البنك الأسبق عبد الرحمن ناصر وزوجته.

وقد استقبل السفير الفرنسي من طرف رئس جمعية التنمية المستدامة وترقية السياحة الصحراوية لبلدية تمنطيط، ناجمي عبد الرحمان، الذي قدم له عرضا مفصلا عن تاريخ مدينة تمنطيط.

وقام السفير بجولة في القصر القديم واطلع على كافة المعالم السياحية والأثرية بمنطقة تمنطيط كفقارة هنو، وقصر عمرا قبور العتيق، وبساتين واحة تمنطيط الى جانب الاطلاع على كثبان الرمال ببلدية بودة.

كما انتقل السفير الي بلدية تامست، التى تبعد عن أدرار بنحو 60 كلم، حيث زار مغارة تامسخت التاريحية، ومن المنتظر ان يتوجه مساء اليوم الى ولاية غرداية.