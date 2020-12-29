خلف، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور ستة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم أطفال بالطريق الوطني رقم 06، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية .

و تعود وقائع الحادث إلى انحراف سيارة من نوع هيونداي "أتوز"، تحديدا بالطريق الرابط بين بلدية سيدي أحمد و قرية سفيد، التابعتين إلى دائرة عين الحجر جنوب مقر عاصمة الولاية سعيدة، حيث أصيب ثلاثة أطفال تترواح أعمارهم ما بين 3 و 12 بجروح خطيرة، بما في ذلك السائق البالغ من العمر 38 سنة و إمرأة كانت بجانبه 32 سنة .

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في تداعيات الحادث الأليم.