أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.

وأفاد المتحدث الرسمي لحكومة الإمارات حول مستجدات سير جائحة عدوى "كوفيد-19" في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، بثبوت وجود "حالات محدودة" للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها سجلت لدى "أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 1.506 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 204.369.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا، كما تعتبر ثالث دولة في العالم العربي بشكل عام بعد لبنان والأردن ترصد حالات مماثلة.