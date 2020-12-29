أشرفت اليوم السلطات المحلية لولاية سكيكدة على ترحيل 43 عائلة من حي حومة الطليان بوسط المدينة القديمة، متضررة من الانهيار الأخير، إلى سكنات جديدة بحي الزفزاف.

واستحسن السكان المرحلين هذه العملية مؤكدين أنهم تخلصوا من خطر يهدد حياتهم خاصة بعد انهيار السبت الماضي.

وقد برمجت السلطات المحلية عملية الترحيل مع الصباح الباكر حتى تسد الطريق أمام المحاولات المشبوهة من قبل بعض العائلات، إضافة إلى أن حركة المرور تكون متوقفة فجرا ما سهل الحركة بين الشاحنات الناقلة للعائلات، وقد جاءت هذه العملية في أقل من 24 ساعة عن الندوة الصحفية التي نشطها والي الولاية والتي من خلالها أكد على ترحيل العائلات المجاورة للبناية المنهارة وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

واستنادا إلى والي الولاية فإن البنايات التي رحلت منها العائلات ستهدم من أجل غلق الباب أمام من يحاول استغلالها.