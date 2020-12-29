توقفت، اليوم الثلاثاء، حملة البحث عن مفقود بحيرة الضاية بسلسلة الأطلس البليدي "مؤقتا" بسبب تقلبات الطقس، وصعوبة المسالك الزلجة جدا، لتستأنف لاحقا مع تحسن الأحوال الجوية.

وفي مشهد درامي ومبكي، تأثر له المنقذون، حينما التقوا مع أطفال وزوجة الضحية المفقود، الذين أبكوا الكثير منهم، حيث استرجوا عناصر الإنقاذ لبذل المزيد من المجهود والعثور على والدهم، وعدم الاستسلام والتوقف، والاستمرار في البحث عنه وإعادته إليهم، رافضين فكرة رحيله من غير عودة.

جدير الإشارة إليه، أن عناصر الإنقاذ والفرق الخاصة المدربة على تسلق الجبل، والتدخل في الحوادث الحرجة، والمدعومة بأفراد الجيش والدرك، شكلوا مركز قيادة عمل مشترك للتنسيق بين المنقذين، بكل من ولايتي البليدة والمدية، بغرض العثور على الضحية "ب .موسى" المختفي عن الأنظار منذ الجمعة الماضية.