انهزم المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره السنغالي بنتيجة 1-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب "5 جويلية" (الجزائر)، تحسبا لدورة شمال إفريقيا، المقررة بالجزائر في جانفي المقبل.

وخلال المقابلة الأولى التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي، فاز السنغال أيضا بنتيجة 1-0.

وتندرج المباراتان في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بالجزائر شهر جانفي المقبل والمؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021 بالمغرب.

وتجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الأول إلى النهائيات القارية المقررة بالمغرب.

ويأتي الاختبار الأخير أمام السنغال، ليختم التربص الذي بدأته التشكيلة الوطنية في 21 ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ( الجزائر العاصمة)، بحضور 30 لاعبا، منهم 15 ينشطون في الخارج.

وفي أول خرجة ودية، فاز منتخب فئة اقل من 17 سنة الأسبوع الماضي، أمام ممثلي أكاديمية بارادو بـ2-1.