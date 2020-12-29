سيتم إجراء عملية القرعة الخاصة برزنامة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم للموسم الكروي "2020-2021" يوم الخميس 31 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، حسب ما أعلنت عنه اليوم الهيئة الكروية.

وأضافت الرابطة على موقعها الرسمي، أنه سيتم أيضا سحب قرعة الدورة النهائية التي ستحدد الناديين الصاعدين للرابطة المحترفة الأولى.

ومن المقرر انطلاق بطولة الرابطة الثانية في 12 و13 فيفري 2021، بينما تم تحديد الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021.

وستقام البطولة المصغرة في تواريخ 19 و24 و29 جوان 2021 لتحديد الأندية التي ستصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى .

تركيبة المجموعات الثلاث:

مجموعة الغرب:

شبيبة تيارت، اتحاد الرمشي، مولودية سعيدة، جمعية وهران، اولمبي ارزيو، شباب تيموشنت، اتحاد الكرمة، جيل عين الدفلى، صفاء خميس مليانة، مستقبل واد سلي، سريع واد ارهيو، شباب عين وسارة.

مجموعة الوسط:

رائد القبة، اتحاد الحراش، أمل الأربعاء، نجم بن عكنون، وداد بوفاريك، اتحاد البليدة، مولودية بجاية، شبيبة بجاية، وفاق المسيلة، أمل بوسعادة، اتحاد الأخضرية، شباب بني ثور.

مجموعة الشرق:

اتحاد عنابة، جمعية الخروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، هلال شلغوم العيد، شباب اولاد جلال، اتحاد خنشلة، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، مولودية باتنة، نجم التلاغمة.