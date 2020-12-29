عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد قضائه فترة علاجية دامت شهرين إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بالقاعدة الجوية في بوفاريك كبار المسؤولين في الدولة وفق ما نقل التلفزيون العمومي.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة مقتضبة لدى وصوله أن "البعد عن الوطن صعب خصوصا على من عليه مسؤوليات".

وبعد أن حمد الله على العودة إلى أرض الوطن معافى، قال أنه لم يبق إلا القليل ليكون شفاءه كاملا، مضيفا "أتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير. سنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة خصوصا للمحتاجين والمعوزين"، مؤكدا في ذات السياق أن الدولة مجندة صباحا ومساء لمساعدتهم".

وقال أن كل مؤسسات الدولة مجندة لذلك وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.

وفي الأخير تمنى الرئيس أن تكون السنة الجديدة 2021 أفضل بالنسبة للشعب الجزائري من سابقتها.