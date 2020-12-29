وصف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V"، بأنه سلاح هجين لروسيا ضد أوكرانيا.



سبق أن صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن أوكرانيا لا يمكنها استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، لأنه لم يجتاز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأشار إلى أنه لا يوجد الآن حديث عن شراء لقاح روسي. ويعتقد الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنه لا يوجد لقاح آمن ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.



وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنه كلف وزير الصحة، مكسيم ستيبانوف، بتلقي جرعات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في كانون الثاني/يناير، وعلى الأقل في شباط/فبراير. ووفقا لستيبانوف، تم توقيع الوثائق الفنية مع منظمة "كوفاكس" لتوريد 8 ملايين جرعة من اللقاح.