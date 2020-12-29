نشر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، تغريدة على صفحته بتويتر عبر فيها عن سروره عقب وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن.

وقال جراد “سررت بتجدد اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعودته معافا إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية.



وأضاف الوزير الأوّل “نتطلع لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة، وتجسيد الالتزامات ال54 التي تعهد بها الرئيس أمام الشعب الجزائري”.



هذا وعاد الرئيس تبون مساء اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد فترة علاج.