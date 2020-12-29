وصف رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي الوضع الوبائي في البلاد "بالخطير"، ودعا الى مزيد الحذر لاجل التحكّم في الازمة الوبائية.



وقال المشيشي في تصريح صحفي على هامش زيارته الى المستشفيات ان وضع فيروس كورونا في تونس بات خطيرا ،حيث شهد تحوّلات عديدة، مشيرا الى أن الوضع الوبائي يستوجب الانتباه والالتزام بالإجراءات التي تمّ إقرارها.



وأكد المشيشي أن تونس لا تواجه خطورة في علاقة بالسلالة الجديدة للفيروس التي تمّ اكتشافها في عدد من الدول. مشيرا الى ان الحكومة تعمل حاليا على توفير التلقيح في أقرب الأجال وفقا لاستراتيجية سينطلق تنفيذها بداية العام المقبل ''مما سيمكننا من كسر حلقات العدوى''.



وأعلنت وزارة الصحة التونسية الثلاثاء، عن جملة من الاجراءات الجديدة تتعلق بالوافدين إلى تونس،بينها استظهار بنتائج سلبية لتحاليل لم يتعدّى على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدّة 14 يوما بمكان الإقامة أو بأحد النزل المخصّصة للغرض على نفقتهم.