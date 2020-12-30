ستشهد عدة ولايات ساحلية بشرق البلاد اليوم الأربعاء استمرار تساقط الأمطار، حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن استمرار تهاطل الأمطار سيميز اليوم الأربعاء

ولايات بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأضافت ذات المصادر أن صلاحية النشرية تمتد من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء، على أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15و20 ملم.