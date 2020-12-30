توفي ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء جراء اندلاع حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان داخل بيت بلاستيكي كان مهيئا كورشة لحفر نقب مائي على مستوى دوار الهواشر بمنطقة وادي الشعير التابعة لبلدية الأوريسيا ( شمال سطيف)، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

و أكد المكلف بالإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية النقيب، أحمد لعمامرة بأن وحدة التدخل التابعة لذات السلك النظامي ببلدية الأوريسيا قد تدخلت في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء لأجل حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان ببيت بلاستيكي كان مملوءا برزم من التبن .

وأوضح ذات المصدر بأنه تم اكتشاف جثث الضحايا و هم صاحب الورشة (47 سنة) و عاملين ( 33 و 40 سنة) من طرف مصالح الحماية المدنية أثناء عملية إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف البيت البلاستيكي تماما بطول 8 أمتار ويحتوي على حوالي 1000 رزمة تبن.

وتمكنت فرقة الحماية المدنية المتدخلة من منع امتداد ألسنة اللهب إلى 3 بيوت بلاستيكية أخرى بجوار البيت البلاستيكي المحترق كانت مخصصة لتربية العجول (17 عجلا) وتربية الدواجن، حسب ما أضافه النقيب أحمد لعمامرة. وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي محمد عبد النور سعادنة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث.