عثر بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء على هيكل عظمي للجزء العلوي لجسم امرأة مرميا بمصب مائي لقناة صرف صحي قديمة وغير مستغلة ببلدية عين السبت (شمال شرق سطيف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية ، النقيب أحمد لعمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن وحدة التدخل التابعة لذات السلك النظامي لبلدية بني عزيز ( شمال شرق سطيف) قد تدخلت في حدود الساعة الثانية و النصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء عقب استقبال اتصال هاتفي من طرف مواطنين عثروا على هيكل عظمي و هو رأس و جذع (الجزء العلوي) لامرأة مجهولة الهوية دون الأطراف العلوية والسفلية (الذراعان و الرجلان).

وحسب نفس المصدر، فقد باشرت مصالح الحماية المدنية فور وصولها إلى عين المكان عملية الحفر والتنقيب للعثور على الجزء المتبقي من الجثة وذلك بمنطقة "وادي عثمان" بين دوار غزالة ودوار مرج ساهل ببلدية عين السبت.

وقد تنقلت مصالح الدرك الوطني و السلطات المحلية إلى عين المكان ليتم نقل الهيكل في حدود الساعة السادسة و الربع مساء إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة لإجراء التشريح وذلك بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة.

واستنادا لذات المصدر، فإن الجثة عثر عليها من طرف تلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد هوية الجثة و معرفة ظروف ووقائع الحادثة.